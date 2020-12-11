Исторический комплекс московской мечети восстановят по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил властям страны и правительству Москвы помочь в восстановлении мечети и медресе.

Президент России Владимир Путин поручил властям страны и правительству Москвы помочь в восстановлении мечети и медресе.

Путин провел встречу с представителями религиозных объединений России. После ее завершения глава государства поручил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину оказать помощь в восстановлении исторического комплекса, расположенного на Большой Татарской. В него входит мусульманская мечеть и медресе.

"Правительству РФ совместно с правительством Москвы оказать содействие Духовному управлению мусульман Российской Федерации в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе", — сказано на сайте Кремля.

Доклад о восстановлении комплекса Владимир Путин будет ожидать до 1 марта 2021.