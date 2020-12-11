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18:01   11 Декабря 2020
Политика

Продажа визитки Путина стала темой передачи Урганта

Продажа визитки Путина стала темой передачи Урганта

Российский телеведущий Иван Ургант назвал старую визитку президента РФ Владимира Путина уникальным документом. Об этом шоумен заявил в эфире вечернего шоу на Первом канале.

Стоит отметить, что визитку российского лидера выставили на продажу за 550 тысяч рублей. На ней напечатаны должности Путина с 1992 по 1996 годы.

По словам Урганта, покупка "документа" является выгодным вложением. Карточку одновременно можно использовать как карту "Тройка" и социальную карту москвича. Кроме того, "документ" дает возможность взять кредит в любом банке.

Также она может использоваться в качестве билета на концерт группы "Любэ", добавил шоумен. Еще одним преимуществом визитки является безопасный проезд в такси. Достаточно просто отдать ее водителю и сказать:

"Если со мной что-то произойдет, звоните по этому номеру".

Ургант заявил, что избавиться от визитки можно только в одном случае: если есть более новая версия.

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#путин #ургант #визитка

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