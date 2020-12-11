Продажа визитки Путина стала темой передачи Урганта

Российский телеведущий Иван Ургант назвал старую визитку президента РФ Владимира Путина уникальным документом. Об этом шоумен заявил в эфире вечернего шоу на Первом канале.

Российский телеведущий Иван Ургант назвал старую визитку президента РФ Владимира Путина уникальным документом. Об этом шоумен заявил в эфире вечернего шоу на Первом канале.

Стоит отметить, что визитку российского лидера выставили на продажу за 550 тысяч рублей. На ней напечатаны должности Путина с 1992 по 1996 годы.

По словам Урганта, покупка "документа" является выгодным вложением. Карточку одновременно можно использовать как карту "Тройка" и социальную карту москвича. Кроме того, "документ" дает возможность взять кредит в любом банке.

Также она может использоваться в качестве билета на концерт группы "Любэ", добавил шоумен. Еще одним преимуществом визитки является безопасный проезд в такси. Достаточно просто отдать ее водителю и сказать:

"Если со мной что-то произойдет, звоните по этому номеру".

Ургант заявил, что избавиться от визитки можно только в одном случае: если есть более новая версия.