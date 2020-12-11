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17:59   11 Декабря 2020
Политика

Антисоциальные решения украинских политиков возмутили экс-премьера Азарова

Антисоциальные решения украинских политиков возмутили экс-премьера Азарова

Киевская власть ведет работу по ликвидации Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

Политик рассказал, что глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова пытается выдвинуть законопроект о "выбивании долгов" по ЖКХ с граждан. Азаров напомнил, что депутат должна защищать интересы украинцев, которые обеднели по вине власти.

Экс-премьер также рассказал еще об одном представителе украинской власти, который ведет антисоциальную политику. Член президентской партии "Слуга народа" Юрий Камельчук порекомендовал пенсионерам не рассчитывать на госпомощь по оплате ЖКХ. Пожилые люди вынуждены идти работать или просить детей о помощи.

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#украина #киев #азаров

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