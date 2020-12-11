Страховщики назвали самые защищенные от угона авто в России

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил результаты исследования об автомобилях. Эксперты изучили, насколько защищены от угонов самые популярные марки машин в России.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил результаты исследования об автомобилях. Эксперты изучили, насколько защищены от угонов самые популярные марки машин в России.

Специалисты проверили иммобилайзер, блокиратор рулевого вала, крышку багажника, остекление кузова и другие параметры. По итогам тестирования самыми безопасными оказались немецкий Mercedes-Benz GLE, японская Mazda 6 и еще один "японец" — Infiniti QX 50. Менее защищенными от угонщиков были "корейцы" Hyundai Tucson и Hyundai Solaris, а также японский автомобиль Mitsubishi Outlander.

Как отметили страховщики, ежедневно в России угоняют порядка 50 автомобилей в день. Чаще всего угонщики работают ночью, чтобы им не помешали случайные свидетели. Злоумышленники не рискуют угонять автомобили, расположенные в местах, где установлены видеокамеры.