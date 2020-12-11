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17:43   11 Декабря 2020
Общество

Россиянам озвучили возможные сроки спада эпидемии COVID-19

Россиянам озвучили возможные сроки спада эпидемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции должна пойти на спад уже к середине 2021 года, считают в Минздраве РФ.

Говорить о победе над распространением инфекции можно только тогда, когда пандемией можно будет управлять. Об этом журналистам заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно влияет на инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, что это повлияет на развитие процесса", — заявил он.

Гриднев также выразил надежду, что уже к середине 2021 года пандемия коронавирусной инфекции начнет уходить из жизни людей.

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#гриднев #пандемия #коронавирус #COVID-19

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