Проведение саммита ЕАЭС запланировано на май 2021 года

Заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в мае 2021 года в Алма-Ате. Об этом сообщает ЕЭК.

Заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в мае 2021 года в Алма-Ате. Об этом сообщает ЕЭК.

Точная дата заседания лидеров ЕАЭС будет предложена Казахстаном позднее, заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В повестку саммита включено десять тем, отметили в ЕЭК. В их числе вопросы об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации главных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году и о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах.

Евразийский экономический союз является международным интеграционным экономическим объединением, которое функционирует с 1 января 2015 года. В числе участников союза находятся Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.