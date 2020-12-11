Кроссовер Volkswagen Tiguan неожиданно подешевел после рестайлинга

Обновленный Volkswagen Tiguan уже продается на российском рынке. Эксперты отметили, что после рестайлинга кроссовер стал более доступным для автолюбителей.

Обновленный Volkswagen Tiguan уже продается на российском рынке. Эксперты отметили, что после рестайлинга кроссовер стал более доступным для автолюбителей.

Детище немецкого концерна Volkswagen получило четыре бензиновых турбомотора, выдающих мощность в 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил. В силовой агрегат включена шестиступенчатая АКПП или МКПП. Кроссовер продается с полным или передним приводом.

Новый Tiguan вышел в трех исполнениях: Respect, Status и Exclusive. Базовая комплектация с круиз-контролем и климат-контролем продается по цене 1,7 млн рублей. Версия получше стоит от 2 млн рублей, среди "фишек" — подогрев сидений, передний и задний парктроник.

Топовая версия стартует от 2,5 млн рублей. За эти деньги кроме стандартного набора электронных "примочек" водителям предлагают еще систему контроля рядности движения, фронтальную камеру, доступ в салон без ключа, ультрасовременную противоугонную систему.