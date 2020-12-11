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17:31   11 Декабря 2020
Политика

Демонстративный отказ от вакцины из РФ будет стоить Киеву многих жизней

Демонстративный отказ от вакцины из РФ будет стоить Киеву многих жизней

Власти Украины готовы отказаться от вакцины от коронавируса из РФ и пожертвовать людьми в угоду интересам США, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Идея использования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" была раскритикована авторами издания "Украiна молода", которые заявили, что якобы каждый украинец, прошедший вакцинацию этим препаратом, "захочет воссоединиться с Россией". Журналисты считают партию Виктора Медведчука, выступающую за ввоз вакцины из РФ на Украину, пророссийской. По их словам, принятие препарата будет означать принятие и всех остальных идей партии.

Россия протянула руку помощи украинскому народу в условиях пандемии, однако позицию страны выражают антиукраинские и антинародные власти Украины, заявил в беседе с изданием "Слово и Дело" Марков. Он подчеркнул, что правительство страны действует в интересах Запада по инструкциям спецслужб США. Эксперт подчеркнул, что такая политика будет стоить Киеву многих жизней простых граждан, однако украинские элиты готовы на этот шаг в угоду интересам Вашингтона.

"Промедление действительно будет стоить людям жизней. Но идея спецслужб США состоит в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", — констатировал Марков.

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