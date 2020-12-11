Власти Украины готовы отказаться от вакцины от коронавируса из РФ и пожертвовать людьми в угоду интересам США, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Власти Украины готовы отказаться от вакцины от коронавируса из РФ и пожертвовать людьми в угоду интересам США, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Идея использования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" была раскритикована авторами издания "Украiна молода", которые заявили, что якобы каждый украинец, прошедший вакцинацию этим препаратом, "захочет воссоединиться с Россией". Журналисты считают партию Виктора Медведчука, выступающую за ввоз вакцины из РФ на Украину, пророссийской. По их словам, принятие препарата будет означать принятие и всех остальных идей партии.

Россия протянула руку помощи украинскому народу в условиях пандемии, однако позицию страны выражают антиукраинские и антинародные власти Украины, заявил в беседе с изданием "Слово и Дело" Марков. Он подчеркнул, что правительство страны действует в интересах Запада по инструкциям спецслужб США. Эксперт подчеркнул, что такая политика будет стоить Киеву многих жизней простых граждан, однако украинские элиты готовы на этот шаг в угоду интересам Вашингтона.