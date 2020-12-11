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19:57   11 Декабря 2020
Весь мир

Страны ЕС договорились о сокращении выбросов углерода на 55% к 2030 году

Страны ЕС договорились о сокращении выбросов углерода на 55% к 2030 году

Страны-члены ЕС пришли к соглашению о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, написал в своем Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году, — написал Шарль. — Европа - лидер по борьбе с глобальным изменением климата»

Новая норма колоссально повысила экологические обязательства стран участниц — раньше было необходимо сократить углеродные выбросы на 40% к 2030 году. Такие меры необходимы для полного сокращения углеродных выбросов к 2050 году, к чему стремится Еврокомиссия.

На согласование таких цифр у членов ЕС ушло более пяти часов. Новая стратегия составлена с учетом экономического положения участников. Это подразумевает то, что некоторым странам будут выделены дополнительные средства для разработки альтернативных источников энергии. Одно из таких государств — Польша, которая требует обеспечить ей особые условия, так как она вырабатывает больше половины своей электроэнергии на угольных ТЭС.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать в РФ единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде. 

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