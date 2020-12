Страны ЕС договорились о сокращении выбросов углерода на 55% к 2030 году

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал Европу лидером по борьбе с глобальным изменением климата

Страны-члены ЕС пришли к соглашению о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, написал в своем Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

Europe is the leader in the fight against climate change. We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0