Минздрав РФ призвал не использовать домашние тесты на COVID-19

Минздрав России рекомендует делать тесты на COVID-19 в специализированных учреждениях, эффективность домашних тестов не подтверждена.

Минздрав России рекомендует делать тесты на COVID-19 в специализированных учреждениях, эффективность домашних тестов не подтверждена.

Такое заявление сделала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко. Специалист утверждает, что достоверную информацию следует получать только в медицинской организации, где можно провести дополнительное ПЦР-исследование.

Экспресс-тесты, сделанные в домашних условиях, не дают полной информации, утверждают в Минздраве. Около 30-40% тестов дают ложноотрицательный результат, что объясняется неправильным забором пробы.