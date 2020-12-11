Ищенко: Москва может наглядно показать Киеву, что она делает с наглецами

Киев провоцирует конфликт не только с Донбассом, но и с Россией, несмотря на то, что Москва может счесть провокации на границе достаточным поводом для начала боевых действий и тогда от Украины не останется мокрого места. И там этого не могут не понимать.

Киев пытается провоцировать конфликт не только с Донбассом, но и с Россией, несмотря на то, что Москва в любой момент может счесть приграничные провокации достаточным поводом для начала боевых действий и тогда от Украины не останется мокрого места, и там этого не могут не понимать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, комментируя ужесточившуюся в последнее время риторику украинского руководства риторику по отношению к Луганской и Донецкой народным республикам, а также по отношению к РФ.

Украинские политики уже не скрываясь на всех уровнях заявляют, что Минские соглашения в том виде, как они были подписаны, Киев выполнять не собирается, подчеркивает Ищенко. При этом Киев публично заявляет, что в своем стремлении вернуть под свой контроль Донбасс, а заодно и Крым занял жесткую бескомпромиссную позицию, а при необходимости подкрепит эту позицию силовым ресурсом.

«И это не слова. Террористические обстрелы городов Донбасса украинской артиллерией продолжаются, диверсионно-разведывательные группы через линию разграничения ходят, попытки «отжима» нейтралки периодически возобновляются, военнослужащие и мирные жители Донбасса периодически гибнут», — перечисляет Ищенко.

Кроме того, на днях российские пограничники предотвратили попытку провезти через границу Украины российского гражданина, похищенного с территории РФ. При этом в бой с российскими пограничниками вступили украинские военнослужащие ССО (Сил специальных операций), которые пытались оказать помощь украинским похитителям.

Москва, по словам политолога, может в любой момент воспользоваться любым из подобных пограничных инцидентов как поводом для того, чтобы в условиях неспровоцированной агрессии в порядке самообороны начать против Украины полноценные боевые действия.

«А пока там будут проведены все предусмотренные Уставом ООН меры по восстановлению мира, от Украины может уже и мокрого места не остаться. В Киеве этого не понимают? Уверен, что понимают», — подчеркивает Ищенко.

Ранее Россия уже не раз наглядно демонстрировала, что она способна наказывать наглецов. И руководство Украины может побеседовать об этом с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который знает об этом не понаслышке. Тем более, что он теперь находится в Киеве – под рукой у украинского руководства, заключает Ищенко.