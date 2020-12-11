Алексей Навальный продолжает терять доверие россиян

Блогер Алексей Навальный стремительно теряет доверие россиян. На это указывают результаты ежемесячного опроса.

Блогер Алексей Навальный стремительно теряет доверие россиян. На это указывают результаты ежемесячного опроса.

Исследование проводит "Левада-центр". В октябре лидера "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) поддержали 4% респондентов, в ноябре — всего 3%. Отдать голоса за Навального готов лишь 1% опрошенных.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал Федеральному агентству новостей, почему блогер теряет позиции. Он уверен, что пиар-компания, связанная с "отравлением" Навального, не помогла его репутации распространиться по России. Жители страны просто не верят в эту историю. В результате блогер лишился и той горстки людей, что его поддерживала.

На рейтинг Алексея Навального повлияло также его долгое нахождение в Германии. Он живет там вместе с семьей за счет налогов немцев. Решающую роль сыграли его отказ ехать в Россию и выступление в Европарламенте с призывом ввести санкции против Москвы.