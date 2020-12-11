Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:10   11 Декабря 2020
Политика

Алексей Навальный продолжает терять доверие россиян

Алексей Навальный продолжает терять доверие россиян

Блогер Алексей Навальный стремительно теряет доверие россиян. На это указывают результаты ежемесячного опроса.

Исследование проводит "Левада-центр". В октябре лидера "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) поддержали 4% респондентов, в ноябре — всего 3%. Отдать голоса за Навального готов лишь 1% опрошенных.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал Федеральному агентству новостей, почему блогер теряет позиции. Он уверен, что пиар-компания, связанная с "отравлением" Навального, не помогла его репутации распространиться по России. Жители страны просто не верят в эту историю. В результате блогер лишился и той горстки людей, что его поддерживала.

На рейтинг Алексея Навального повлияло также его долгое нахождение в Германии. Он живет там вместе с семьей за счет налогов немцев. Решающую роль сыграли его отказ ехать в Россию и выступление в Европарламенте с призывом ввести санкции против Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#навальный #фбк #серуканов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров