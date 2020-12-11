17:07 11 Декабря 2020Экономика
Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительным работам на "СП-2"
Баржа для укладки труб "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2". Работы ведутся в водах Германии.
Баржа для укладки труб "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2". Работы ведутся в водах Германии.
Действие американских санкций не распространяется на достройку немецкого участка газопровода, так как глубина в этой зоне составляет менее 25 метров. Технические характеристики "Фортуны" соответствуют всем необходимым требованиям.
Проект "Северный поток — 2" подразумевает прокладку трубопровода из России в Германию. Газовая магистраль пройдет через Балтийское море.