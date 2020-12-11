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17:07   11 Декабря 2020
Экономика

Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительным работам на "СП-2"

Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительным работам на "СП-2"

Баржа для укладки труб "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2". Работы ведутся в водах Германии.

Действие американских санкций не распространяется на достройку немецкого участка газопровода, так как глубина в этой зоне составляет менее 25 метров. Технические характеристики "Фортуны" соответствуют всем необходимым требованиям.

Проект "Северный поток — 2" подразумевает прокладку трубопровода из России в Германию. Газовая магистраль пройдет через Балтийское море.

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#газопровод #трубоукладчик #Северный поток — 2

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