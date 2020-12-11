Кроссовер Chevrolet Tracker появится на российском рынке в 2021 году

Американская компания Chevrolet планирует выпустить на российский рынок компактный кроссовер Chevrolet Tracker, стоимость которого составит 1,3 млн. рублей.

Американская компания Chevrolet планирует выпустить на российский рынок компактный кроссовер Chevrolet Tracker, стоимость которого составит 1,3 млн. рублей.

Сборка кроссовера Chevrolet Tracker будет проходить на UzAuto Motors в Узбекистане, где сейчас производятся все бюджетные модели авто компании. Как сообщает портал Drom.ru, завод уже подписал соглашение с банком Credit Suisse AG на получение кредита в размере 150 млн. евро. Средства направят на запуск современной линии по сборке авто на платформе Global Emerging Markets (GM GEM).

Именно на базе GM GEM построен Chevrolet Tracker четвертого поколения. Кроссовер появился только на китайском рынке. Под капотом автомобиля бензиновый турбомотор объемом 1,0 литра мощностью 115 л.с. Также доступен вариант с 1,3-литровым агрегатом, который выдает 165 л.с. Трансмиссию Chevrolet предлагает на выбор – роботизированную или 6-ступенчатую МКПП. Система полного привода не предусмотрена даже за доплату.

Дистрибьютор UzAuto Motors в РФ ранее заявил, что в модельном ряду Chevrolet в 2021 году появится новый кроссовер. Вполне вероятно, что речь шла именно о Chevrolet Tracker.