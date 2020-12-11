Антикризисная политика США усилила позиции монополий

Политика руководства Соединенных Штатов по поддержке монополий не изменилась, несмотря на пандемию и кризис, заявил научный сотрудник РАН Константин Блохин.

Политика руководства Соединенных Штатов по поддержке монополий не изменилась, несмотря на пандемию и кризис, заявил научный сотрудник РАН Константин Блохин.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что средства американской антикризисной программы CARES Act распределяются непропорционально. Так, половина выделенных правительством 522 млрд долларов досталась лишь 5% получателям из перечня CARES Act.

По словам Блохина, это лишь подтверждает мифологический характер тезиса о свободе конкуренции в США, где якобы все равны перед законом и имеют одинаковые возможности. Вторым моментом является концентрация экономической власти в Соединенных Штатах в руках крупных компаний, чему руководство страны никак не препятствует, пишет ФБА "Экономика сегодня".

"Монополии - это индикатор деградации экономики", — уверен Константин Блохин.

Он пояснил, что сперва компания-монополист активно развивается, после чего создает для себя неконкурентные преимущества, что в конечном счете приводит к деградации. Это происходит из-за того, что компании больше не надо конкурировать и развиваться.