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16:51   11 Декабря 2020
Политика

Путин рассказал о ходе расследования убийства Немцова

Путин рассказал о ходе расследования убийства Немцова

Российский президент Владимир Путин прокомментировал дело об убийстве политика Бориса Немцова.

Глава государства отметил, что в расследовании этого случая, в целом, все понятно. По его словам, личности исполнителей и заказчиков уже установлены.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Смерть наступила в результате огнестрельных ранений.

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