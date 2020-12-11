16:51 11 Декабря 2020Политика
Путин рассказал о ходе расследования убийства Немцова
Российский президент Владимир Путин прокомментировал дело об убийстве политика Бориса Немцова.
Российский президент Владимир Путин прокомментировал дело об убийстве политика Бориса Немцова.
Глава государства отметил, что в расследовании этого случая, в целом, все понятно. По его словам, личности исполнителей и заказчиков уже установлены.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Смерть наступила в результате огнестрельных ранений.