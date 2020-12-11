Путин рассказал о ходе расследования убийства Немцова

Российский президент Владимир Путин прокомментировал дело об убийстве политика Бориса Немцова.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал дело об убийстве политика Бориса Немцова.

Глава государства отметил, что в расследовании этого случая, в целом, все понятно. По его словам, личности исполнителей и заказчиков уже установлены.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Смерть наступила в результате огнестрельных ранений.