«Врет как дышит». Фургала обвинили в популизме и плохой работе

По мнению политолога Олега Матвейчева, Фургал заручился поддержкой местных жителей благодаря бесстыдной манипуляции.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал смог заручиться поддержкой жителей региона и обрести у них популярность благодаря хорошим ораторским способностям и популизму. Этим обусловлены и митинги в его защиту. Такое мнение выразил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Трутнев обозначил провалы в работе экс-губернатора Хабаровского края Фургала:https://t.co/Z0SfMw7wUF pic.twitter.com/rZlsHnPPQ6 — ТАСС (@tass_agency) December 11, 2020

«Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо выступать. Редко, кто умеет хорошо и то, и другое. Господин Фургал выступал хорошо — он говорил людям те вещи, которые от него ждали», — отметил Трутнев на встрече с журналистами во Владивостоке.

Впрочем, по словам Трутнева, Фургалу не удалось организовать работу в регионе должным образом. Из-за этого были сорваны сроки реализации некоторых проектов.

«Я видел его с другой стороны, я его видел с точки зрения исполнения тех задач, которые ставились. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитные дамбы не строятся, дворец Самбо — провалены сроки, расторгнуты договоры. То есть по всем объектам провалы по всем статьям. В целом это называется популизм», — подчеркнул Трутнев.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил мнение, что во многом свою популярность Фургал заработал на антипатии населения к предшественнику Вячеславу Шпорту. Последний руководил регионом с 2009 по 2018 годы.

«Он сказал абсолютно самые очевидные вещи. Фургал — мало того, что бандит, это беспринципный человек. Врун, который на голубом глазу готов обманывать кого угодно. Первого, кого он обманул, это Шпорта, сказав ему, что я ваш человек, родной. Тот ему помог избраться в Госдуму. А после этого он пошел против него в губернаторы и опять сказал: “Вы только на меня не нападайте, я просто иду спойлером”. А потом взял у него и бессовестно выиграл», — посетовал собеседник агентства.

На выборах губернатора Хабаровского края 2018 года Фургал по результатам первого тура опередил единоросса Шпорта на 675 голосов. А на втором этапе — одержал победу с большим отрывом — 69,57 % против 27,97 %.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов главы Хабаровского края обеспечил себе победу над своим оппонентом Вячеславом Шпортом. В команде Шпорта не ожидали столь разгромного поражения, говорят источники РБК https://t.co/dPxlAs9Fu5 Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС pic.twitter.com/iDzdzFck0B — РБК (@ru_rbc) September 23, 2018

«Во втором туре он также сказал, что пойдет к Шпорту заместителем. А на следующий день заявил, что это был фотомонтаж, когда вышло заявление. И все обиделись на Шпорта, что он таким образом себя некрасиво ведет. Это же просто подонок. Убийца, подонок, негодяй. Который врет как дышит. Который действительно обманывал большое количество людей», — категоричен политолог.

В доказательство популизма хабаровского губернатора Трутнев привел случай с продажей яхты «Виктория», находящейся в собственности правительства края. Судно выставили на торги за более чем 60 млн рублей. Однако желающих приобрести яхту не нашлось даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей. Торги были аннулированы.

«Он ее не продал, она так и осталась никому не нужной. Да и Шпорт ее не использовал, она просто между поселками курсировала, перевозила какие-то грузы», — объяснил Матвейчев.

Собеседник издания напомнил и о заверениях Фургала сократить количество чиновников и снизить заработную плату, что, по его мнению, было обычной манипуляцией.

«И что ты этим добился? 10 заместителей сэкономили 5 млн рублей. А то что в это время Хабаровский край потерял пять миллиардов за время правления, еще и в долг взял пять миллиардов. Он это никому не рассказывает? Он просто элементарно бесстыдно манипулировал глупыми людьми. Хотя они стоят друг друга — эти глупцы, которые ведутся на эту чушь», — подытожил политолог.

Сергея Фургала задержали 9 июля этого года в Хабаровске, после чего арестовали в Москве. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, он был причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. Преступления совершала организованная преступная группа в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В ноябре 2019 года арестовали четверых предполагаемых сообщников Фургала.