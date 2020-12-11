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16:42   11 Декабря 2020
Происшествия

Полицейского и адвоката задержали за взятку в 100 тыс. долларов в Ялте

Полицейского и адвоката задержали за взятку в 100 тыс. долларов в Ялте

Врио замначальника следственного отдела УМВД РФ по Ялте стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 100 тысяч долларов вместе с адвокатом.

По версии следствия, правозащитник выступил в качестве посредника для полицейского. По местам работы и жительства задержанных проведены обыски. В ходе оперативно-следственных мероприятий были изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия.

Правоохранители продолжают сбор доказательной базы по делу о получении крупной суммы денежных средств. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

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#взятка #крым #полиция #ялта

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