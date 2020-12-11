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16:36   11 Декабря 2020
Политика

Лукашенко назвал Россию стержнем интеграции для постсоветских стран

Лукашенко назвал Россию стержнем интеграции для постсоветских стран

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пожелал терпения президенту России Владимиру Путину в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Белорусский лидер напомнил о словах бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Россия является стержнем интеграции для всех постсоветских государств.

"Мы все отмечаем, что времена непростые, прежде всего, для наших близких друзей и братьев в Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов настроено на Россию", — сказал он.

В Белоруссии ощущают давление, оказываемое на Россию, поэтому Минск поддерживает Москву в этом противостоянии. Лукашенко заявил, что всегда готов оказать помощь братской стране.

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#россия #белоруссия #лукашенко

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