Два сотрудника жандармерии Турции погибли в сирийской Хасаке

Два сотрудника турецкой жандармерии погибли в результате теракта на севере сирийской провинции Хасака. Соответствующую информацию подтвердило Минобороны Турции.

Два сотрудника турецкой жандармерии погибли в результате теракта на севере сирийской провинции Хасака. Соответствующую информацию подтвердило Минобороны Турции.

Автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте в городе Рас Аль-Айн. КПП находится на границе САР и Турции. Погибли капитан Ясин Курт и сержант Огузхан Анар. Также есть пострадавшие, которые госпитализированы в больницу с травмами и ранениями.

По сообщению турецкого ведомства, тела скоро доставят на родину. Ответственность за теракт возлагают на курдских боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.

Север Хасаки был ранее захвачен турецкими военнослужащими, но сейчас находится под контролем боевиков, которых поддерживает Анкара.