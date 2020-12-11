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16:12   11 Декабря 2020
Общество

Смольный объявил, сколько жилья построят в Петербурге в ближайшие 10 лет

Смольный объявил, сколько жилья построят в Петербурге в ближайшие 10 лет

Власти Петербурга заключили соглашение с Минстроем РФ о ежегодных показателях ввода жилья в городе по нацпроекту.

По национальному проекту "Жилье и городская среда" в городе ежегодно должно было строиться 5,5 миллионов квадратных метров жилья, что даст большую нагрузку на инфраструктуру города. Руководство города и Минстрой пришли к соглашению, что 3,2 миллиона квадратных метра в год — "золотая середина". Этот показатель совпадает с долгосрочными планами городских властей в социально-экономической сфере.

В пресс-службе вице-губернатора Петербурга Николая Линченко сообщили что такие объемы строительства позволят равномерно развивать транспортную и инженерную инфраструктуру.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, корректирующий городской бюджет на три года, сообщили в пресс-службе администрации города. Дефицит бюджета снизился и составил 13,4 % собственных доходов бюджета города.

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#минстрой #смольный #беглов

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