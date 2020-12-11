В Роспотребнадзоре указали на незаменимость масок в борьбе с COVID-19

Врач-эпидемиолог заявил, что в настоящий момент нет никакой альтернативы в профилактике коронавируса кроме масок.

Врач-эпидемиолог заявил, что в настоящий момент нет никакой альтернативы в профилактике коронавируса кроме масок.

В России действует перчаточно-масочный режим. Все граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах и местах массового скопления людей. Эти меры были введены с целью снизить количество заболевших коронавирусом людей. Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что в настоящий момент маска одно из самых эффективных средств профилактики заболевания.

По последним данным оперштаба, в России обнаружили еще 28 585 новых пациентов с COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. В стране уже началась вакцинация населения от коронавируса отечественным препаратом.