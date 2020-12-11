Путин: прокуратура РФ ждет от зарубежных коллег заключения по Навальному

Прокуратура РФ неоднократно делала запрос в адрес зарубежных коллег с просьбой выдать заключение по результатам исследований отравления блогера Алексея Навального.

Прокуратура РФ неоднократно делала запрос в адрес зарубежных коллег с просьбой выдать заключение по результатам исследований отравления блогера Алексея Навального.

Президент Российской Федерации сообщил, что после случившегося с блогером Алексеем Навальным инцидента он неоднократно разговаривал с иностранным коллегами о раскрытии громких дел на территории Российской Федерации, в том числе касающихся политиков Бориса Немцова и Галины Старовойтовой. Также президент РФ подчеркнул, что Россия ждет, когда зарубежные специалисты пришлют письменное заключение по результатам исследований отравления блогера. Глава государства добавил, что он просил допустить российских специалистов, чтобы провести совместную работу по ситуации с Навальным, однако представителей РФ, по его словам, никто не приглашает.