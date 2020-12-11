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16:06   11 Декабря 2020
Политика

Бизнесмен Пригожин подал в суд на юриста ФБК

Бизнесмен Пригожин подал в суд на юриста ФБК

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала копию нового судебного иска бизнесмена Евгения Пригожина в отношении юриста ФБК Любови Соболь.

В документе сказано, что юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь в Twitter опубликовала запись, которая порочит честь и достоинство петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Юристы предпринимателя потребовали удалить публикацию. Кроме того, нарушители должны заплатить 5 миллионов рублей за причинение морального ущерба.

Федеральное агентство новостей сообщало, что суд рассмотрел иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу так называемого ФБК Любови Соболь и вынес решение в пользу предпринимателя. В ответ Соболь заявила, что якобы не знала о заседании.

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