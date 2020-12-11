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16:09   11 Декабря 2020
Россия

Сенатор Цеков опроверг сокрытие статистики по COVID-19 в Крыму

Сенатор Цеков опроверг сокрытие статистики по COVID-19 в Крыму

Крымские власти как минимум в четыре раза занижают статистику по заболеваемости COVID-19, сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на «Крымскую правозащитную группу». Неназванные медики рассказали, что больным коронавирусом якобы ставят диагноз «негоспитальная пневмония», чтобы отказать им в госпитализации.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» вбросам украинской прессы призвал не верить хоть и допустил, что официальная статистика не отражает реальной картины, так как многие крымчане не обращаются за помощью и переносят болезнь «на ногах».

Сенатор Цеков опроверг сокрытие статистики по COVID-19 в Крыму

«Может быть не все выявляются, я не исключаю. Но что касается занижения — нет такого. [Сергей] Аксенов не такой руководитель, который будет чего-то занижать», — сказал сенатор.

Что касается борьбы с распространением ложной информацией, то Цеков призвал не верить украинской пропаганде, отметив, что подобные вбросы легко опровергаются фактами.

«На их информацию надо давать нашу информацию. Дезинформация идет же колоссальная по коронавирусу», — заключил собеседник ПС.

Сенатор Цеков опроверг сокрытие статистики по COVID-19 в Крыму

По данным регионального Минздрава, жертвами болезни в Крыму стали 355 человек. На 10 декабря 2991 человек лечатся стационарно, амбулаторно — 2104.

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#пропаганда #статистика #полуостров #минздрав #республика крым #коронавирус #заболеваемость

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