Путин: Россия готовится к рывку в технологической сфере

Президент России Владимир Путин считает, что иностранные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами над Россией.

Президент России Владимир Путин считает, что иностранные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами над Россией.

По мнению главы государства, РФ упустила этот момент, но активно работает, поэтому есть все шансы для совершения рывка.

Российский лидер также оценил идею зарегистрировать иностранные интернет-платформы в российском правовом поле. По его мнению, необходимо совершенствовать работу этих структурв стране.