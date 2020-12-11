Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:01   11 Декабря 2020
Политика

Путин: Россия готовится к рывку в технологической сфере

Путин: Россия готовится к рывку в технологической сфере

Президент России Владимир Путин считает, что иностранные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами над Россией.

По мнению главы государства, РФ упустила этот момент, но активно работает, поэтому есть все шансы для совершения рывка.

Российский лидер также оценил идею зарегистрировать иностранные интернет-платформы в российском правовом поле. По его мнению, необходимо совершенствовать работу этих структурв стране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #технологии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров