Путин рассмотрит частичную декриминализацию статьи о призывах к экстремизму

Президент России Владимир Путин принял на рассмотрение вопрос о декриминализации статьи о призывах к экстремистской деятельности.

Президент России Владимир Путин принял на рассмотрение вопрос о декриминализации статьи о призывах к экстремистской деятельности.

Путин отметил, что рассмотрит частичную декриминализацию статьи, предусматривающей наказание за призыв к экстремистским действиям. Такое предложение внес член Совета по правам человека Александр Верховский. Он предложил, чтобы наказание за первое нарушение было административным, и только при повторном нарушении — уголовным. Частично, с административной преюдицией, уточнил Верховский.

Владимир Путин отметил, что призыв к экстремистской деятельности для России вещь опасная, там где экстремизм, там и терроризм. Но глава государства пообещал рассмотреть предложение члена СПЧ.

По поводу разъяснений особенностей законоприменительной практики по делам об экстремизме Владимир Путин обратился к главе Верховного суда. Он попросил Вячеслава Лебедева поработать над этим.