Бывший депутат Рады Журавко упрекнул мэра Херсона за грязные улицы

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко раскритиковал деятельность нового мэра Херсона Игоря Колыхаева. С его приходом количество грязи на улицах не изменилось.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко раскритиковал деятельность нового мэра Херсона Игоря Колыхаева. С его приходом количество грязи на улицах не изменилось.

Чиновник обещал, что наведет порядок на дорогах, обеспечит своевременный вывоз мусора. По факту же ничего не изменилось. Как написал Журавко в своем Telegram-канале, в Херсоне и сейчас продолжается "дерибан": депутаты не могут поделить между собой теплые места. Они заняты тем, что стараются ухватить кусок получше, поэтому и думать забыли о простых гражданах. Их дворы тем временем утопают в отходах.

"Так что, херсонцы, не до вас и ваших проблем им. Жить вам еще долго в этом мусоре и грязи", — резюмировал бывший депутат.

Он прикрепил к посту фотографии улиц Херсона. На них видна свалка во дворе жилого дома, которую очень давно не посещал мусоровоз. Автор написал, что картина складывается грустная. Он считает, что местные жители нескоро увидят чистоту и порядок в городе.