Российская вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о поступлении в гражданский оборот второй российской вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о поступлении в гражданский оборот второй российской вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

Об этом она рассказала на совещании с производителями вакцин. Сейчас на базе восьми медицинских учреждений в пяти субъектах России получают прививки 3000 добровольцев. Первые серии поступили в пункты вакцинации в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и Новосибирске.

"Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор"",— добавила Попова.

Она также отметила, что продолжаются пострегистрационные клинические исследования вакцины "Вектора" на лицах старше 60 лет. Все участники испытания чувствуют себя хорошо. По словам Поповой, очень важно чтобы вакцина была безопасной и эффективной для группы риска, к которым и относятся люди стараше 60 лет.