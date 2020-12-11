Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море попал на видео

Российские военные провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в акватории Белого моря.

Российские военные провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в акватории Белого моря.

Минобороны РФ опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". Ракета пролетела более 350 километров, успешно поразив береговую цель.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области", — говорится в сообщении.

Предыдущий запуск "Циркона" состоялся 26 ноября. Ракета на скорости в 9 Махов преодолела расстояние в 450 километров и поразила надводную цель в Баренцевом море.