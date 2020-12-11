Путин заявил, что нельзя запрещать россиянам оценивать работу властей

Президент России Владимир Путин заявил, что ни под каким предлогом нельзя гражданам запрещать высказывать оценочные суждения по поводу работы органов власти.

Президент России Владимир Путин заявил, что ни под каким предлогом нельзя гражданам запрещать высказывать оценочные суждения по поводу работы органов власти.

Свою позицию он высказал во время общения с членами Совета по правам человека (СПЧ). Стенограмма встречи появилась на официальном сайте Кремля. Запрещать россиянам ставить оценку работы властей нельзя ни под каким предлогом, уточнил президент.

Сейчас в Государственной думе идет работа над двумя законопроектами, которые будут регламентировать массовые мероприятия. Президент распорядился, чтобы в кабинете министров еще раз обсудили инициативы, они не должны нарушать правозащитную деятельность. На этой же встрече российский глава высказался за необходимость проработки поправок о работе в России иностранных интернет-сервисов.