Прокуратура обжаловала смягчение приговора убившему жену Лошагину

Свердловская прокуратура направила в областной суд апелляционное представление о смягчении наказания для фотографа Дмитрия Лошагина, убившего жену-модель.

Свердловская прокуратура направила в областной суд апелляционное представление о смягчении наказания для фотографа Дмитрия Лошагина, убившего жену-модель.

Как отмечают в прокуратуре, суд не в полной мере учел все обстоятельства дела. Замена наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания является несправедливым вследствие чрезмерного смягчения назначенного ему наказания приговором суда.

"Прокуратура попросила отменить постановление районного суда и оставить Дмитрия Лошагина в исправительной колонии", - сообщили в ведомстве.

Чкаловский суд заменив для Лошагина колонию на ограничение свободы. До конца срока ему оставалось три года и 25 дней.

Установлено, что в ночь на 23 августа 2013 года Дмитрий убил свою жену - Юлию Прокопьеву-Лошагину. После чего вывез ее труп в лес и поджег.