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15:50   11 Декабря 2020
Политика

Турецкий посол в Иране вызван в МИД из-за сепаратистских заявлений Эрдогана

Турецкий посол в Иране вызван в МИД из-за сепаратистских заявлений Эрдогана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после слов, сказанных турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку.

Иранское руководство считает высказывания президента Турции сепаратистскими.

Слова Эрдогана, процитировавшего стихи Бахтияра Вагабзаде во время выступления в Азербайджане, ранее раскритиковал руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он заявил, что в строках произведения, которые воспроизвел глава Турции, идет речь о насильственном захвате иранских территорий севернее Аракса. По мнению министра, подобные заявления подрывают азербайджанский суверенитет.

"Разве он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не имеет права так выражаться о нашем любимом Азербайджане", — подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.

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