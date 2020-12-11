Турецкий посол в Иране вызван в МИД из-за сепаратистских заявлений Эрдогана
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после слов, сказанных турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку.
Иранское руководство считает высказывания президента Турции сепаратистскими.
Слова Эрдогана, процитировавшего стихи Бахтияра Вагабзаде во время выступления в Азербайджане, ранее раскритиковал руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он заявил, что в строках произведения, которые воспроизвел глава Турции, идет речь о насильственном захвате иранских территорий севернее Аракса. По мнению министра, подобные заявления подрывают азербайджанский суверенитет.
"Разве он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не имеет права так выражаться о нашем любимом Азербайджане", — подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.