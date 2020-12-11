Турецкий посол в Иране вызван в МИД из-за сепаратистских заявлений Эрдогана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после слов, сказанных турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после слов, сказанных турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку.

Иранское руководство считает высказывания президента Турции сепаратистскими.

Слова Эрдогана, процитировавшего стихи Бахтияра Вагабзаде во время выступления в Азербайджане, ранее раскритиковал руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он заявил, что в строках произведения, которые воспроизвел глава Турции, идет речь о насильственном захвате иранских территорий севернее Аракса. По мнению министра, подобные заявления подрывают азербайджанский суверенитет.