Политолог предсказал возможные военные конфликты в СНГ в 2021 году

Профессор Валерий Соловей рассказал, стоит ли опасаться возобновления конфликтов в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

Профессор Валерий Соловей рассказал, стоит ли опасаться возобновления конфликтов в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

Еще в прошлом декабре Соловей предсказал катастрофы 2020 года, а в недавнем интервью радио "Комсомольская правда" "политический Нострадамус" поделился соображениями по поводу того, что принесет грядущий год.

По мнению эксперта, повторения карабахского конфликта в других зонах бывших конфликтов вроде Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье не будет. Подготовка к карабахской кампании Азербайджана длилась в течении нескольких десятков лет, в течении которых Баку "наращивал мускулы". По поводу Грузии и Молдовы Соловей рекомендовал не переживать, так как у них нет должного численного преимущества и желания вступать в открытую конфронтацию с Россией, чьи миротворцы размещены на "спорных" территориях. Политолог не ожидает периода стабильности только на территориях Донбасса.

"А глобальной мировой войны тоже не намечается. Если ее не случилось сейчас, на волне коронавируса, не думаю, что она разгорится потом", — заключил Соловей.

Помимо этого, политолог отметил, что отношения России и США могут принять драматический оборот, если Белый дом возглавит кандидат на пост президента Джо Байден, а пандемия окончится только в канун следующего Нового года.