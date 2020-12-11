Названы самые странные убийства в Петербурге за 2020 год

Общая криминогенная обстановка в Петербурге с каждым годом снижает обороты, но способы убийств остаются разнообразными. Nation News рассказало о самых вопиющих преступлениях.

Общая криминогенная обстановка в Петербурге с каждым годом снижает обороты, но способы убийств остаются разнообразными. Nation News рассказало о самых вопиющих преступлениях.

Петербург остается одним из наименее криминогенных городов России, однако до полного искоренения преступности еще далеко. Издание Nation News опубликовало подборку самых необычных преступлений в городе.

Так, хищение автомобиля закончилось гибелью его хозяина. Петербуржец решил украсть машину знакомого и попытался задушить владельца авто шнурком, но, чтобы довести дело до конца, вытолкнул пострадавшего из машины и переехал его легковушкой. Потерпевший скончался на месте, а преступник был вскоре задержан сотрудниками ДПС.

Не менее вопиющий случай произошел в Комарово, где местный муниципальный депутат убил собственную жену. Знакомый преступника отзывался о друге только положительно и не понимает, почему тот пошел на преступление, а главное, каков мотив. Есть версия, что политик сошел с ума в результате травли со стороны коллег.

Гибелью пассажира закончился инцидент в маршрутке, где мужчина попросил надеть всех медицинские маски согласно правилам Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса. Словесная перепалка закончилась потасовкой на улице. Ответственное отношение к средствам индивидуальной защиты обернулось поножовщиной и гибелью потерпевшего.

Не менее шокирующей оказалось убийство маникюрщицы из Всеволожска, которую ревнивый муж пытался вернуть после расставания. Женщина решила развестись с супругом-тираном, но тот не захотел отпускать ее просто так. Во время перепалки с девушкой в коридоре салона мужчина выстрелил ей в лицо из травматического пистолета и ударил несколько раз топором по голове. У погибшей осталась пятилетняя дочь.

По подсчетам Nation News, самыми опасными в Петербурге оказались Красногвардейский, Приморский, Невский, Выборгский, Василеостровский районы. Самыми безопасными — Петродворцовый, Пушкинский, Кронштадтский и Петроградский.