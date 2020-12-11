Российский социолог Шугалей поблагодарил россиян за поддержку

Социолог Максим Шугалей лично поблагодарил в видеообращении всех, кто оказал помощь и поддержку в его освобождении из ливийской тюрьмы.

Социолог Максим Шугалей лично поблагодарил в видеообращении всех, кто оказал помощь и поддержку в его освобождении из ливийской тюрьмы.

Видеозапись сделал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который 11 декабря встретился с Шугалеем после его возращения на родину. Социолог пока восстанавливает свое здоровье и не может дать полноценное интервью для прессы, но выразил личную благодарность замминистра иностранных дел РФ Михалу Богданову, всех кто интересовался судьбой похищенных ученых в России и других странах и поддерживал на спортивной арене.

"Прежде всего хочу сказать, что наше освобождение стало возможным в результате сложной и настоящей спецоперации Минобороны и МИД России. О многом прямо сейчас говорить нельзя, скажу одно: правительство в Ливии вынуждено было пойти на этот непростой для него шаг", — отметил Шугалей.

Шугалей пока не комментируют свою популярность, которая обрушилась на него после возвращения в Россию — по мотивам его истории снято сразу два фильма, а жители Коми избрали его своим депутатом от партии "Родина". Однако ученый поблагодарил избирателей и создателей фильмов, наряду с коллегами и журналистами, которые писали о его похищении.