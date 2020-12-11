Безпалько раскрыл, от чего прячется Лукашенко за идеей о покупке нефти в РК

Власти Казахстана не станут обострять отношения с Россией и продавать Белоруссии нефть, как этого хочет белорусский президент Александр Лукашенко.

Власти Казахстана не станут обострять отношения с Россией и продавать Белоруссии нефть, как этого хочет белорусский президент Александр Лукашенко.

Такое мнение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Беспалько приводит издание «Украина.ру».

Беспалько прокомментировал сделанное ранее белорусским лидером Александром Лукашенко заявление о том, что Минск хочет покупать газ и нефть у Казахстана и Туркмении, но не может этого сделать из-за России, которая не согласиться на транзит нефти через свою территорию.

По словам члена президентского Совета, Лукашенко в начале 2020 года уже высказывал похожие мысли, только о покупке нефти в Норвегии и Саудовской Аравии. Теперь он рассуждает о том, что мог бы покупать тур4кменскую и казахскую нефть.

«В реальности самым дешевым сырьем, которое может обеспечить белорусскую экономику, является нефть из Российской Федерации», — подчеркнул Беспалько.

По его словам, Казахстан не станет продавать Белоруссии нефть по такой низкой льготной цене, как это делает Россия. Белорусскому руководству уже пора сделать четкий выбор, добавил эксперт, либо страна интегрируется с Россией, либо отправляется в свободное плавание, взяв на себя полную ответственность за свой суверенитет и независимость.

Также Беспалько прокомментировал недавние слова Лукашенко о том, что Белоруссии придется очень туго без России. Эксперт отметил, что, несмотря на подобные заявления, президент Белоруссии продолжает свою многовекторную политику.

«Нам не нужны его слова, его заверения в дружбе и любви. Он их делал сотни раз. Нам даже «дорожные карты» не нужны, нам нужны конкретные дела. Нам нужна интеграция», — подчеркнул Беспалько.

Россия ждет от Белоруссии конкретных мер в области экономики, геополитики, союзных соглашений, законодательства и военного строительства, которые уже давно собраны в пакеты документов. Но Лукашенко ничего из этого не подписывает и не исполняет, и при этом члены его политического окружения вновь повторяют, что Белоруссия продолжит придерживаться политики многовекторности, напомнил Беспалько.