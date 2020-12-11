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15:31   11 Декабря 2020
Общество

Собянин анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 для ряда москвичей

Собянин анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 для ряда москвичей

Запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска начнется в Москве 13 декабря. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Работники культуры, сферы услуг и торговли, а также сотрудники МФЦ смогут записаться на прививку от коронавирусной инфекции на следующей неделе, уточнил градоначальник в своем сообщении. Представители этих областей контактируют с большим количеством людей, поэтому для них вероятность подхватить коронавирус или заразить им других горожан выше, обратил внимание Собянин.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 679 тыс. жителей Москвы с начала 2020 года. Следить за актуальной информацией о ситуации с коронавирусом можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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