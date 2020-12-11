В Аргентине парламент одобрил проект закона о легализации абортов

Теперь закон должен быть утвержден или отвергнут Сенатом.

Нижняя палата парламента Аргентины одобрила легализацию абортов, сообщает The Guardian. Теперь соответствующий закон рассмотрит верхняя палата — Сенат. Как отмечает британское издание, это является «большим шагом вперед» для страны, который может изменить всю Латинскую Америку, где сильно влияние католической церкви.

«Мы убеждены, что это дает конкретный ответ на насущную и структурную проблему общественного здравоохранения, — сказала Элизабет Гомес Алькорта, министр по делам женщин, гендерной проблематике и разнообразию Аргентины.

Поддержанный президентом Альберто Фернандесом, закон был одобрен с минимальным перевесом: 131 - «За», 117 - «Против». Сотни феминисток, выступающих за декриминализацию абортов и ночевавших у здания конгресса в Буэнос-Айресе, пришли в восторг, когда спикер парламента зачитывал результаты голосования на экранах.

«Нас больше не будут воспринимать, как родильные машины и будут обращаться по-человечески, оставив нам право распоряжаться своими телами и судьбой», — заявила аргентинская писательница Габриэла Кабесон Камара.

Также недалеко от здания парламента собрались и противники легализации с флагами Аргентины.

Напомним, легализация абортов — одно из предвыборных обещаний президента Аргентины Альберто Фернандеса. Принятие законопроекта проходило на фоне развернутой феминистскими организациями компании в поддержку легализации абортов.

Ранее в России представители общественного движения "Мужской путь" предложили убрать аборты из системы ОМС.