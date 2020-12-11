Глава Карачаево-Черкесии исключил угрозу жизни пострадавшим при взрыве

Угрозы жизни получившим травмы при взрыве в селе Учкекен нет, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Угрозы жизни получившим травмы при взрыве в селе Учкекен нет, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Жизни пострадавших в результате самоподрыва террориста-смертника у здания отдела ФСБ в Малокарачаевском районе Карачево-Черкесии ничего не угрожает. Об этом рассказал Рашид Темрезов.

В результате взрыва в поселке Учкекен травмы различной степени тяжести получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Устроивший самоподрыв преступник погиб на месте. Все правоохранители, в том числе заместитель начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской Республике Аскер Абдуразаков, были госпитализированы.