15:15 11 Декабря 2020Общество
Мишустин сообщил о лидерстве России в вакцинации населения от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия находится на лидирующей позиции в мире по организации вакцинации населения от COVID-19.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия находится на лидирующей позиции в мире по организации вакцинации населения от COVID-19.
Соответствующее заявление прозвучало на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Мишустин также призвал организовать вакцинацию россиян от коронавируса в праздники. Он отметил, что первые пункты вакцинации уже начали прием в каждом регионе страны.
"Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей", — сказал премьер-министр.