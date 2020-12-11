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15:15   11 Декабря 2020
Общество

Мишустин сообщил о лидерстве России в вакцинации населения от COVID-19

Мишустин сообщил о лидерстве России в вакцинации населения от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия находится на лидирующей позиции в мире по организации вакцинации населения от COVID-19.

Соответствующее заявление прозвучало на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Мишустин также призвал организовать вакцинацию россиян от коронавируса в праздники. Он отметил, что первые пункты вакцинации уже начали прием в каждом регионе страны.

"Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей", — сказал премьер-министр.

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#россия #вакцина #мишустин #коронавирус

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