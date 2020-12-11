Беглов рассказал о реализации проекта подсветки площади Победы в Петербурге

Проект подсветки площади Победы в Петербурге получил премию "Золотой фотон". Его признали лучшим в номинации "Освещение фасадов зданий и сооружений".

Проект подсветки площади Победы в Петербурге получил премию "Золотой фотон". Его признали лучшим в номинации "Освещение фасадов зданий и сооружений".

Подробности о проекте рассказал глава Северной столицы Александр Беглов. Его реализация приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Всего на площади установлено 1500 светодиодных светильников и прожекторов, которые разработаны специально для проекта.

"Площадь Победы – это визитная карточка города-героя Ленинграда. 45 лет назад здесь установлен монумент, посвященный подвигу защитников города", – напомнил Александр Беглов.

У некоторых светильников, установленных на площади, нет аналогов. Источники света стоят на 17 опорах. Они создают эффект триколора. В этом году к 75-летию Победы в ВОВ подсветку получили многие объекты, расположенные в Петербурге. Например, мемориальный комплекс "Пулковский рубеж" на Пулковском шоссе.