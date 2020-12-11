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15:10   11 Декабря 2020
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о наказании иноагентов в РФ

Госдума рассмотрит законопроект о наказании иноагентов в РФ

Законопроект предусматривает наказание для иноагентов за работу на территории страны без регистрации в реестре иностранных агентов.

Законопроект на рассмотрение в думу внесли члены комиссий Совета Федерации и Думы по невмешательству. Отказ от регистрации в реестре иноагентов может принести штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. По новому законопроекту иностранным агентам (физическим лицам и некоммерческим организациям) могут присудить до пяти лет колонии за сбор данных о национальной безопасности.

Иностранные СМИ-иноагенты могут получить наказание за нарушение порядка деятельности до двух лет. Поправки в должны внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.

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#госдума #законопроект #иноагенты

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