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15:09   11 Декабря 2020
Экономика

Китайская экономика восстановилась при помощи крупной онлайн-торговли

Китайская экономика восстановилась при помощи крупной онлайн-торговли

Таможенная служба КНР отчиталась о росте экспорта в условиях коронакризиса. Поддержать экономику удалось за счет развитой системы онлайн-торговли.

Согласно данным профильных ведомств, китайский экспорт за ноябрь 2020 года увеличился на 21% по сравнению с октябрем. При этом импорт государства вырос только на 4,5%.

Торговый дефицит в пользу КНР поднялся на 102,9%. Отмечается, что в ноябре Китай продал остальному миру товаров на 75 миллиардов долларов больше, чем приобрел у него. Значительную роль здесь сыграла онлайн-торговля. Большое количество интернет-покупок, совершенных на фоне карантинных мер, принесло высокую прибыль Китайской Народной Республике.

По итогам третьего квартала этого года экономика страны выросла на 4,9%. В следующем же году ее рост может составить еще 8,2%, прогнозируют в Международном валютном фонде. Пекин, вероятно, будет единственной экономикой планеты, которая обеспечит себе рост даже в условиях беспрецедентного кризиса.

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#китай #экспорт #торговля

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