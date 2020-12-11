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15:02   11 Декабря 2020
Происшествия

Защита Тинькова подсчитала шансы на выживание бизнесмена после лейкемии

Защита Тинькова подсчитала шансы на выживание бизнесмена после лейкемии

Алекс Бейлин, представляющий интересы Олега Тинькова, сообщил, что его шансы на выживание после онкозаболевания не превышают 50%.

Олег Тиньков перенес операцию по пересадке стволовых клеток, вызвавшую серьезные осложнения, рассказал адвокат бизнесмена. Бейлин констатировал, что сейчас врачи наблюдают реакцию трансплантата против хозяина.

Шансы онкобольного бизнесмена на выживание составляют около 40-50%, заявил адвокат во время выступления в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне. Там должно было пройти рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США. Слушание было перенесено на 15 марта 2021 года.

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