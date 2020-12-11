Защита Тинькова подсчитала шансы на выживание бизнесмена после лейкемии

Алекс Бейлин, представляющий интересы Олега Тинькова, сообщил, что его шансы на выживание после онкозаболевания не превышают 50%.

Алекс Бейлин, представляющий интересы Олега Тинькова, сообщил, что его шансы на выживание после онкозаболевания не превышают 50%.

Олег Тиньков перенес операцию по пересадке стволовых клеток, вызвавшую серьезные осложнения, рассказал адвокат бизнесмена. Бейлин констатировал, что сейчас врачи наблюдают реакцию трансплантата против хозяина.

Шансы онкобольного бизнесмена на выживание составляют около 40-50%, заявил адвокат во время выступления в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне. Там должно было пройти рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США. Слушание было перенесено на 15 марта 2021 года.