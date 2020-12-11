Доктор Мясников озвучил план действий для беременных с коронавирусом

Телеведущий доктор Мясников дал пояснения по вопросам о влиянии коронавирусной инфекции на беременность, а также рекомендации молодым матерям.

Телеведущий доктор Мясников дал пояснения по вопросам о влиянии коронавирусной инфекции на беременность, а также рекомендации молодым матерям.

Беременность не является фактором риска для тяжелого течения болезни, подтверждающей или опровергающей статистики пока нет. Но беременность сама по себе ослабляет иммунитет, это может сказаться на восприимчивости к болезни, считает Мясников. COVID-19 может увеличить риск выкидыша или преждевременных родов, предостерегает врач, при этом показаний к кесареву сечению нет.

Коронавирус не передается от матери ребенку ни через плаценту, ни через грудное молоко, заверяет доктор. Если женщина имеет положительный анализ на COVID-19, то ребенка можно протестировать, а мама должна соблюдать меры предосторожности в срок до трех дней после исчезновения симптомов.

Вопрос о вакцинации беременных еще не исследован. Мясников считает, что угрозы нет, но рекомендовать прививку пока рано. Доктор приводит пример вакцинации от гриппа и столбняка, которая показана всем беременным.