Вассерман рассказал, что нужно сделать с предателями СССР

Из-за распада СССР великая держава оказалась на долгие годы разорвана на слабые провинции. И те, кто ответственен за это, являются заговорщиками и предателями, которые должны предстать перед открытым судом. Лишь так можно пережить этот исторический опыт.

Из-за распада Советского Союза великая держава оказалась на долгие годы разорвана на слабые провинции. И те, кто ответственен за это, являются заговорщиками и предателями, которые должны предстать перед открытым судом. Только так мы сможем пережить этот исторический опыт.

Такое мнение в материале для телеканала «Рен.тв» высказал журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Наша с вами общая родина — Россия — распадалась не раз. В последний пока раз — двадцать девять лет назад. 8 декабря 1991 года президент Украины Кравчук, президент РФ Борис Ельцин, и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич собрались в Беловежской пуще и отменили союзный договор, подписанный 30 декабря 1922 года», — пишет он

При этом Кравчук был избран президентом Украины лишь 1 декабря, Шушкевич стал председателем Верховного совета Белоруссии 18 сентября, а Ельцина выбрали президентом России 12 июня, напоминает Вассерман.

К моменту сходняка этих трех «свежеизбранных паханов» на охотничьей базе «Вискули» три четверти советских граждан уже высказались за сохранение СССР, проголосовав за это на референдуме 17 марта 1991 года. К августу 1991 года девять союзных республик подготовили новый договор, который к декабрю был отшлифован. Но все это не помешало предателям в «Вискулях» развалить Советский Союз, пишет аналитик.

Причиной того, что «посиделки на троих» завершились именно распадом СССР, стали действия Михаила Горбачева, уверен Вассерман.

Горбачев, которого 11 марта 1985 года выбрали главой КПСС, а 15 марта 1990 года – президентом СССР, даже не попытался арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича, опротестовать их незаконное решение или хотя бы толково объяснить к каким пагубным последствиям это решение ведет. Но потом Горбачев очень красочно говорил о том, что мечтал сокрушить коммунистический строй еще с юности.

«Открытым текстом уверяю: Горбачев — не хитроумный заговорщик. Он, скорее всего, мечтал преодолеть кризис, куда Русь попала, по сути, ещё при Хрущеве. Но он — слабак! — кувырсот швырнадцать раз отрекся от военных, подавлявших антисоветские выступления в разных концах страны, и заявил, что действовали они без его ведома», — подчеркивает Вассерман.

Горбачев испугался, что силовики не послушались бы его приказа, если бы он распорядился арестовать троих заговорщиков. Именно из страха он предал весь советский народ, пишет аналитик.

И в результате этой трусости, великая держава – Советский Союз – оказался на долгие годы разорван на слабые провинции, а Российская Федерация лишь чудом не превратилась в американскую колонию.

«Чтобы пережить такой исторический опыт, нужен открытый суд над заговорщиками и предателями! Хотя бы народный!», — заключает Вассерман.

Напомним, ранее Михаил Горбачев в беседе с журналистами рассказал, что распаду Советского Союза поспособствовал неудачный путч, устроенный в августе 1991 года радикалами и сепаратистами, а сам он не хотел, чтобы СССР распадался.

По словам последнего генсека ЦК КПСС, если бы Советский Союз продолжил существовать, весь мир был бы стабильнее, безопаснее и справедливее.