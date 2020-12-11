Шугалей рассказал Малькевичу о своем состоянии после освобождения из плена

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич встретился с российским социологом Максимом Шугалеем, который был освобожден из плена боевиков в Ливии.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич встретился с российским социологом Максимом Шугалеем, который был освобожден из плена боевиков в Ливии.

По словам Малькевича, в настоящее время Шугалей находится дома со своими родными и близкими. Он добавил, что за 17 месяцев плена Шугалею удалось собрать много новой информации, которую необходимо систематизировать, после чего он планирует встретиться с журналистами.

"Я смог с Максимом недолго пообщаться под утро. Его состояние оставляет желать лучшего", — пояснил глава ФЗНЦ.

Малькевич выразил благодарность, всем, кто помогал освободить Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана из плена боевиков. При этом особую признательность он выразил спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, а также бывшему послу РФ в Ливии Ивану Молоткову, передает Федеральное агентство новостей.

Российский социолог из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками Правительства национального согласия Ливии в 2019 году, после чего их незаконно удерживали в частной тюрьме "Митига". Социологи провели в заточении более полутора лет. За это время им так и не предъявили официальных обвинений.