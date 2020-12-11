Сатановский назвал главную ошибку Пашиняна

Политолог Евгений Сатановский в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказал о просчетах премьер-министра Армении.

На уходящей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси обсудили решение карабахского конфликта. На встрече глава правительства подчеркнул важность армяно-американских отношений.

При этом эксперты уверены, что потеря Нагорного Карабаха связана как раз с тем, что армянский лидер сотрудничает с Вашингтоном, действуя в угоду американцам, а не собственному народу. По словам политологов, Запад активно внедряет на постсоветском пространстве своих людей — таких, как Пашинян.

Тем не менее на настоящую помощь Соединенных Штатов, по мнению ученого-востоковеда Евгения Сатановского, Армении, в частности премьер-министру, рассчитывать не приходится.

«Америка никогда никого не поддерживает и никогда никого не будет поддерживать. Америка ближайших союзников сдавала, продавала, сдает и продает влет», — заявил Сатановский в комментарии «Политике Сегодня».

Политолог добавил, что США поставили «в маленькое заштатное никому не интересное государство» такого же человека, чья главная функция — «напрячь отношения с Россией».

Карабахский конфликт был урегулирован в ночь на 10 ноября: при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, а также обменяться пленными и телами погибших. В начале декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил введенное в стране ранее военное положение.