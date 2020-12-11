Владимир Путин предложил обсуждать оскорбления верующих на мировом уровне

Президент России Владимир Путин поручил МИД до марта 2021 года инициировать обсуждение вопросов предотвращения оскорбления чувств верующих на международном уровне.

Президент России Владимир Путин поручил МИД до марта 2021 года инициировать обсуждение вопросов предотвращения оскорбления чувств верующих на международном уровне.

Об этом сообщил Кремль. Российский лидер предлагает вынести вопросы предотвращения действий, направленных на оскорбление чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве, на мировой уровень.

Кроме того, необходимо рассмотреть вероятность подписания международных соглашений и резолюций Генассамблеи ООН по подобным вопросам.